Brandweer moet dak openbreken bij zware uitslaande woningbrand Redactie

13 juli 2019

21u18 0

In de Raymond Geelhanddreef in Kapellen is een zware brand uitgebroken in een woning. De brandweerkorpsen van Kapellen, Kalmthout en Brasschaat zijn momenteel ter plaatse. Een deel van het dak moest uitgebroken worden om alle brandhaarden te lijf te kunnen gaan. De schade aan de woning en bijhorende garage is groot.