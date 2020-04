Bouwbedrijf schenkt twintig tweedehandslaptops aan secundaire scholen emz

17 april 2020

19u29 0 Kapellen Het bouwbedrijf Aertssen Group in Stabroek heeft twintig tweedehandslaptops klaargemaakt voor hergebruik door leerlingen van secundaire scholen in Kapellen. “Met deze schenking willen we hen helpen online lessen te volgen en opdrachten te maken op een computer”, zegt CEO Greg Aertssen.

Twee weken geleden schonk het bouwbedrijf mondmaskers aan zorgverleners van lokale rusthuizen in Stabroek en Kapellen. “De gemeente Kapellen is bijzonder dankbaar. Het is een heel mooie geste dat er geholpen wordt de veiligheid van de zorgverleners te garanderen”, aldus burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD).

Het bleef echter niet bij die schenking. Daarnaast zal Aertssen Group de secundaire scholen in Kapellen voorzien van twintig tweedehandslaptops. “Na de paasvakantie starten de leerlingen opnieuw met online lessen. Maar lang niet elk kind heeft een computer. Met de schenkingen hopen we dat het voor niemand een verloren schooljaar wordt.”