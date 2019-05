Boogschutters proberen jongeren warm te maken Alfons Schryvers

21 mei 2019

12u14 0 Kapellen De Kapelse handboogvereniging USK, een fusie van de schuttersverenigingen L‘Union Kapellen en Sint Sebastiaan Ekeren, doet alle moeite om jongeren warm te maken voor het boogschieten.

Met ruim zeventig schietende leden is het een van de grootste clubs uit de ruime omgeving. De leden, tussen 11 en 75 jaar oud, schieten meestal op 25 meter met een of drie pijlen.

“Een club kan enkel blijven bestaan als er nieuwe leden komen, en dat nog liefst jongeren” zegt bestuurslid Erik Calle. “Jongeren komen niet vanzelf aanbellen. Daarom moeten we met de club naar buiten komen. Wij bieden jongeren alle mogelijkheden om te komen proeven van het boogschieten. Het materiaal gebruiken kan gratis. Elk nieuw lid kan een half jaar lang materiaal van de club gebruiken. Als het hem bevalt, kan hij zijn eigen materiaal aanschaffen. Een uitgave die al snel kan oplopen tot 2.000 euro. Samen met andere bestuursleden, en vrijwilligers, grijpen we elke kans om naar buiten te komen om onze sport te promoten en dat loont. Op die manier hebben we al verschillende nieuwe leden kunnen aantrekken.”