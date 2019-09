Boerenmarkt Kapellen viert 35ste verjaardag Alfons Schryvers

02 september 2019

Bijna dertig jaar geleden, op 4 april 1984, werd in Kapellen de eerste Boerenmarkt georganiseerd. Reden om te feesten, zeggen de markthandelaars. Dat gebeurt op zondag 29 september met een feestmarkt. Bovendien heeft er een verkiezing plaats voor het mooiste huisdier en de bezoeker met de mooiste hoed.

De Kapelse boerenmarkt werd opgestart door de voormalige wijlen schepen Roger Verbiest (CD&V). Hij zocht destijds naar een manier om rond het toenmalige parochiecentrum Starrenhof aan de Kapelsestraat meer ‘ambiance’ te creëren. De toenmalige uitbaters Lea Van den Driessche en Jos Van Reeth sprongen mee op de kar van het fenomeen boerenmarkten, dat toen vooral in de Kempen furore maakte. In tegenstelling tot een gewone markt wordt in Kapellen hier ruimte vrijgehouden waar gelegenheidsverkopers hun waren kwijt kunnen. Een mix van vaste marktkramers met onder andere vis, vlees en groenten en dat van de gelegenheidsverkopers maakt het Kapelse concept uniek. Hobbytuinders, met een overaanbod aan bepaalde groenten of dieren, mogen driemaal per jaar hun waren verkopen op de Kapelse boerenmarkt, zonder dat zij door de fiscus als zelfstandige beschouwd worden. Daardoor is het aanbod elke zondag anders. Na overleg met het gemeentebestuur heeft de warenhuisketen Aldi, tegenover de boerenmarkt, ingestemd om hun ruime parking op zondag open te stellen voor bezoekers van de boerenmarkt. Naar aanleiding van de 35ste verjaardag zal zondag 29 september de markt in een feestkleedje gestoken worden. Van 9 tot 12 uur zullen er tal wat wedstrijden plaats vinden. De gemeente Kapellen verleent hiervoor de nodige materiële steun. Bovendien zullen enkele leden van het college in de jury plaatsnemen om het mooiste huisdier, mooiste hoed te kiezen.