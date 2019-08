Boekenverkoop voor goede doel Alfons Schryvers

02 augustus 2019

11u11 3 Kapellen De jaarlijkse boekenmarkt van de Kapelse bibliotheek op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen zit er weer aan te komen. Alle boekenliefhebbers zijn welkom op zaterdag 31 augustus van 10 tot 16 uur.

De bibliotheek is er zelf standhouder en verkoopt afgeschreven materialen aan 1 euro per stuk. De adviesraad van de bibliotheek stelt voor om, net zoals voorgaande jaren, de opbrengst te schenken aan een goed doel. De naam van het goede doel van dit jaar zal later bekend gemaakt worden, maar het zal sowieso een initiatief zijn dat verbonden is met Kapellen en dat aanleunt bij de taken van een bibliotheek zoals literatuur, cultuur en educatie. De opbrengst van de boekenverkoop is jaarlijks goed voor enkele honderden euro.