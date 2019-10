Boekenstart doet allerjongsten naar boeken grijpen Alfons Schryvers

09 oktober 2019

12u01 3

In Samenwerking met Kind en Gezin organiseerde de Kapelse bibliotheek “Boekstart”. Bedoeling was dat ouders heel vroeg boeken voorlezen aan hun kinderen en ze hierdoor vertrouwd maken met lezen. Het initiatief bracht heel wat ouders, met hun jonge kinderen, op de been.

De Kapelse Laila Rylant was eveneens aanwezig met haar dochtertje Pipa. Als voorzitter van het oudercomité van de gemeentelijke basisschool De Platanen weet ze het belang van lezen, en voorlezen, op jonge leeftijd in te schatten. “Zelfs voor peuters zijn boeken een belangrijk instrument. De woordenschat van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit razendsnel. Bovendien leert je kind niet alleen meer, maar ook andere, woorden wanneer er boeken aan te pas komen. De taal in boeken is immers anders dan de taal in het dagelijkse leven. Als je al vanaf heel jong met je kind praat, en samen in boekjes kijkt, heeft hij het later makkelijker op school”. Het initiatief van de Kapelse bibliotheek verdient volgens haar navolging. “Het voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Met samen voorlezen, en naar de prenten te kijken, leren kinderen snel dat zowel letters en woorden een betekenis hebben. Het taalinzicht dat ze hiermee opdoen nemen ze mee in hun latere leesleven”.