Boekenmarkt zoekt standhouders Alfons Schryvers

06 juli 2019

Wie een plekje wil op de jaarlijkse boekenmarkt, op het Dorpsplein voor de bibliotheek, in het centrum van Kapellen kan zich vanaf nu kandidaat stellen. Wil je een gedeelte van je boeken-, film- of muziekcollectie verkopen? Kan zich inschrijven voor een kraampje. Je betaalt hiervoor 8 euro voor een plek van 2 meter breed. Inschrijven kan via het e-loket op de gemeentelijke website of aan de balie van de hoofdbib op het Dorpsplein. Bezoekers kunnen op de boekenmarkt terecht op zaterdag 31 augustus tussen 10 en 16 uur. Een ideale gelegenheid om je boeken- of muziekkast bij te vullen, of juist leeg te maken. Je kan ook dvd’s, games, spelletjes en langspeelplaten verkopen of kopen. Ook de Kapelse bibliotheek verkoopt die dag materialen uit hun magazijn aan de spotprijs van 1 euro per stuk.