BKO Zilverenhoek blijft gesloten tot en met vrijdag: vaste begeleider besmet met coronavirus emz

12 oktober 2020

20u38 3 Kapellen De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Zilverenhoek op de Antwerpsesteenweg in Kapellen blijft tot en met vrijdag 16 oktober gesloten. Dat meldt het gemeentebestuur. Een vaste begeleider is besmet met het coronavirus. Alle andere vaste begeleiders moeten in quarantaine en worden getest. Voor de kinderen is dat vanwege een laag risico contact niet nodig.

De begeleider in kwestie kreeg zaterdag last van symptomen. Maandag bleef de begeleider dan ook thuis. Ondertussen is het resultaat van de coronatest bekend: die bleek positief te zijn. Alle andere vast begeleiders moeten in quarantaine en ondergaan woensdag een test.

Geen quarantaine of test voor kinderen

De kinderen hadden vrijdag en de dagen voordien uitsluitend een laag risicocontact met de begeleider in kwestie. Alle begeleiders dragen immers te allen tijde een mondmasker. Dat heeft als gevolg dat de kinderen van BKO Zilverenhoek niet in quarantaine moeten en niet moeten worden getest tenzij ze ziektesymptomen vertonen. Wel moeten ze hun hobby’s en sociale activiteiten twee weken opschorten. Bovendien vermijden ze best zoveel mogelijk contact met risicogroepen als grootouders.

Alle ouders met kinderen in BKO Zilverenhoek werden maandagavond per mail op de hoogte gebracht van de gemeentelijke beslissing. Ook de kleuter- en basisschool Zilverenhoek werd verwittigd. Voor de Buitenschoolse Kinderopvang Park, Putte en Hoogboom heeft deze besmetting geen gevolgen: de begeleiders werken al sinds het begin van de coronacrisis in vaste bubbels per locatie.