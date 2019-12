Binnen enkele jaren echte noten in het gemeentepark Alfons Schryvers

12 december 2019

In het Kapelse gemeentepark zijn vijf bomen geplant. De aankoop van de bomen, waaronder enkele notenbomen, gebeurde met de opbrengst van herbruikbare bekers die op het muziekfestival Pulptuur werden ingezameld. Binnen vijf jaar kunnen bezoekers van het park er letterlijk noten rapen.

In de zomer, tijdens het jaarlijkse gratis muziekfestival Pulptuur, werden voor het eerst herbruikbare drinkbekers gebruikt. Bezoekers, die de waarborg van 1 euro voor hun drinkbeker, niet inwisselden konden hun beker deponeren in een speciale dropbox. De opbrengst ging gebruikt worden om bomen aan te planten. “In totaal werden 950 drinkbekers opnieuw ingezameld” zegt schepen voor groenvoorziening Frederic van Haaren (Open Vld). “Nu het volop platseizoen is hebben we met de opbrengst vijf bomen aangekocht. De gemeentelijke groendienst zorgt voor de aanplanting en het onderhoud. We kozen voor 3 notenbomen, 1 moeraseik en 1 geurende linde. Deze laatste is uitermate geschikt om bijen en vlinders aan te trekken”. De bomen kregen een plaatsje naast ondermeer de evenementenweide, het petanqueveld, het tennisterrein en 2 andere plaatsen naast de wandelpaden waar de bomen zich goed kunnen ontwikkelen. Schepen voor feestelijkheden An Stokmans (Open Vld) noemt de plantactie een symbolische daad. “Notenbomen verwijzen letterlijk naar muzieknoten die klinken tijdens Pulptuur. Daarnaast zal het leuk zijn dat, binnen vijf jaar, bezoekers van het park echte noten kunnen rapen”. Het is niet uitgesloten dat volgend jaar de inzamelactie van herbruikbare drinkbekers zal herhaald worden.