Bingonamiddag voor goede doel Alfons Schryvers

12 november 2019

12u02 0 Kapellen In het kader van de Warmste Week organiseert KWB Putte-Ertbrand een bingonamiddag in het Gildehuis aan de Partizanenstraat 1 in Putte-Kapellen.

De opbrengst is bestemd voor ALBE-Kapellen, een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen met een mentale beperking. Dit goede doel is een van de 2033 goede doelen die dit jaar geregistreerd zijn bij de Warmste Week. De bingonamiddag start om 13 uur. De inschrijving is 10 euro per persoon voor twee speelronden. Iedereen krijgt twee formulieren per ronde. Tijdens de pauze krijgt elke deelnemer een stukje Limburgse vlaai en een koffie, of thee, naar keuze. Er wordt gespeeld naar 1 volledig vak vol en er tot de prijzen op zijn. Info en inschrijvingen via fgroenewege@gmail.com of 03/665.00.87.