Bibliotheek komt voor het eerst persoonlijk aan huis

Alfons Schryvers

09 oktober 2019

Voor wie in Kapellen niet meer zelfstandig in de bibliotheek geraakt kan, vanaf 4 november, gebruik maken van de nieuwe dienstverlening “Bib aan Huis”. Met dit pilootproject komt een medewerker van de bid eerst aan huis om te weten welk leesvoer de klant wil. Kapellen is de eerste gemeente die start met deze dienstverlening.

Het systeem is eigenlijk heel eenvoudig zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “Iedereen die niet meer gemakkelijk in de bib raakt, of dat nu de hoofdbibliotheek is of ons filiaal in Putte, kan een beroep doen op deze nieuwe dienstverlening. Je neemt gewoon contact op met de bib, via telefoon of e-mail en dan maakt het personeel een persoonlijke afspraak voor een kennismakingsgesprek. Nadien komt een medewerker van de bid naar je thuis op een moment dat je het beste past. Onze medewerker noteert dan welk soort boeken je graag leest of welke onderwerpen je interesseren. Je kan ook films en series vragen evenals luisterboeken of documentaires. De hele collectie van de bib beschikbaar voor Bib aan Huis”.

Gratis service

Na een verkennend gesprek bij jou thuis gaat het bibteam voor jou aan de slag zegt de schepen. “Er wordt zo snel mogelijk een pakket samengesteld dat het best aan je wensen voldoet. Bovendien wordt dat op een vast moment bij je thuis bezorgd en enkele weken later opnieuw opgehaald. Het enige wat je zelf moet doen is zorgen dat het uitgeleende materiaal op dat moment beschikbaar is. De rest, zoals uitschrijven, wordt door de bib geregeld. Uiteraard kan je bij de afhaling ook een nieuw, zelf gekozen, pakket ontvangen. De deelname aan de dienstverlening Bib aan Huis is volledig gratis”. De dienst staat ter beschikking van ouderen, mindervaliden, langdurig zieken of andere inwoners van Kapellen die niet meer zelfstandig in de bib geraken. Kapellen is de eerste gemeente die start met deze dienstverlening. Bedoeling is het systeem na drie maand te evalueren en, indien nodig, bij te sturen.