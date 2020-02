Bib leent vanaf nu ook games uit emz

06 februari 2020

15u47 0 Kapellen De gebruikers van de gemeentelijke bibliotheek Kapellen op het Dorpsplein kunnen sinds deze week ook games ontlenen. De bib beschikt over spelletjes voor de gameconsoles Playstation 4, Wii U en Nintendo Switch.

Het tijdperk waarin de bibliotheek zich beperkte tot het uitlenen van boeken en tijdschriften is duidelijk voorbij. In 2020 verdubbelde de gemeentelijke bibliotheek van Kapellen zijn aanbod aan cd’s. Daarnaast beschikt de bib ook over een grote collectie gezelschapsspelletjes. Sinds deze week kunnen de bezoekers ook voor één euro vier weken lang games ontlenen.

De bib biedt een uitgebreide collectie aan spelletjes voor verschillende leeftijdscategorieën. De games in het gamma zijn geschikt voor Playstation 4, Wii U of Nintendo Switch.