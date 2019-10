Bib denkt aan allerjongsten Alfons Schryvers

03 oktober 2019

16u41 0

In Samenwerking met Kind en Gezin organiseert de Kapelse bibliotheek “Boekstart”. Bedoeling is dat ouders heel vroeg boeken voorlezen aan hun kinderen en ze hierdoor vertrouwd maken met lezen. Ouders krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin, of via de bibliotheek, op twee momenten voor hun peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. “Op die mannier ontdekken ouders heel vroeg boekjes voor hun baby en het aanbod in de bibliotheek. De woordenschat van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit razendsnel. Bovendien leert je kind niet alleen meer maar ook andere woorden wanneer er boeken aan te pas komen. Als je al vanaf heel jong met je kind praat en samen in boekjes kijkt, heeft hij het later makkelijker op school. Dat is bewezen” zegt de Kapelse cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). De allerkleinsten, en hun zusjes en broertjes en (groot)ouders, zijn zaterdag 5 oktober welkom tussen 10 en 12.30 uur in de hoofdbibliotheek op het Dorpsplein om kennis te maken met Boekstart.