Bib afsluiter van reizende tentoonstelling Bart Moeyaert

25 november 2019

Nog tot en met 6 december kunnen bezoekers van de Kapelse bibliotheek, aan het Dorpsplein, kennis maken met het leven van Bart Moeyaert. De Kapelse bib is de afsluiter van deze succesvolle rondreizende tentoonstelling. Bart Moeyaert is een gerenommeerd auteur, dichter en performer. Zijn werk is bekroond en bejubeld in binnen- en buitenland. Bart Moeyaert is de laureaat van de Astrid Lindgren Memorial Award 2019, wereldwijd de belangrijkste prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. De tentoonstelling is opgebouwd rond het leven van Bart Moeyaerts. Het geeft een goed idee hoe zijn werkplek is opgebouwd met voorwerpen die voor het eerst tentoongesteld worden. Fotografe Eveliene Deraedt ging bij hem op bezoek en fotografeerde hem in zijn atelier. Daaruit blijkt dat elke schrijver, in zijn werkplaats, een prikbord bezit met daarop inspirerende foto’s, schetsen en papiertjes. Bezoekers aan de tentoonstelling kunnen ondermeer zijn schetsboeken bekijken en gedrukte boeken doorbladeren. Kinderen kunnen de schrijver beter leren kennen aan de hand van zoek- en doe-opdrachten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Voor fans van Bart Moeyaerts is het de laatste kans om mee te kijken in het leven van de schrijver.