Bib aan huis Alfons Schryvers

19 juni 2019

Het ledenaantal van de Kapelse gemeentelijke bibliotheek geeft aan dat er een gevoelige daling is van het ledenaantal eens mensen de 70 gepasseerd zijn. Dezelfde tendens vindt men ook terug in andere bibliotheken. Het nieuwe concept “Bib aan huis” kan een oplossing zijn om senioren meer te laten lezen. Bedoeling is dat een bibliotheekmedewerker langs komt voor een kennismakingsgesprek en noteert aan welke boeken of onderwerpen de voorkeur wordt gegeven. Nadien wordt een wenspakket samengesteld. Een vrijwilliger bezorgt dit pakket nadien. Doelgroep zijn vooral ouderen, mindervaliden, langdurig zieken of andere personen die in Kapellen wonen, maar niet meer zelfstandig in de Bib geraken. Info Bib Kapellen.