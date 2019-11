Bewoners overdonderd door mogelijkheden nieuwe zaal Lux: “Dit is een gedurfd en prachtig gebouw waardig aan Kapellen” Alfons Schryvers

10 november 2019

11u49 0 Kapellen Met rondleidingen tijdens het verlengde weekend konden inwoners van Kapellen kennis maken met de nieuwe polyvalente zaal Lux. Gidsen namen geïnteresseerden op sleeptouw om hen alle kantjes van het gebouw te laten zien. De reacties waren overwegend positief. “Op tekening zag het er al prachtig uit maar dit overtreft mijn verwachtingen. Als gemeentebestuur kiezen voor zo’n gedurfd concept getuigd van een gezonde toekomstvisie” zeggen de bezoekers Geert Van Dooren en Tinne Hanssens.

Om te anticiperen op de afbraak van ’t Bruggeske, begonnen we al in de zomer van 2018 met de bouw van een moderne, polyvalente zaal die beter kan voldoen aan de noden en eisen van vandaag. Die zaal zou tegen het najaar 2019 moeten klaar zijn. “Het was een geweldige uitdaging”, zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is gelukt. Door het enorme succes van de activiteiten van het Cultuurcentrum opteerden we voor een zaal met een uitschuifbare tribune met 404 zitplaatsen, en kunnen we, zonder tribune, zo’n 700 mensen ontvangen voor allerhande optredens en festiviteiten”. Met een cultuurmarkt, waarop de verschillende Kapelse verenigingen zich konden voorstellen, stond het gebouw voor het eerst open voor het publiek. “We hebben ons al vaak afgevraagd hoe de gouden ronde tempel er van binnen uitziet”, zegt Jos Vercammen. “Daarom lieten we de kans niet liggen om een kijkje te komen nemen. Het concept van het gebouw is iets waar je voor of tegen bent. Ik denk wel dat tegenstanders op termijn het gebouw zullen aanvaarden. Misschien is het voor hen momenteel te gewaagd. Wij zijn voorstander en hopen hier nog veel voorstellingen te kunnen volgen”.

Gedurfde keuze

Geert Van Dooren en Tinne Hanssens omschrijven het gebouw als een gedurfde keuze van het gemeentebestuur. “Proficiat gemeentebestuur. Dit is een gebouw Kapellen waardig. Normaal kiezen gemeentebesturen meestal voor een betonnen bunker maar dit is gewaagd en ook geslaagd. Toen ik de maquette voor het eerst zag was het een nogal kleurloos gedoe maar het eindresultaat is een echte cultuurtempel.” Buurtbewoner Hendrik Baert vreest wel voor parkeeroverlast. “Afhankelijk van de gebruikte zaal zal de buurt tussen de 200 en 350 extra voertuigen moeten verwerken. De resterende parking op het Marktplein is veel te klein om die allemaal te stallen. Gevolg is dat bezoekers hun wagen zullen parkeren in de omliggende straten. Met tot meer dan honderd evenementen met jaar zal de leefbaarheid van de wijk zwaar op de proef gesteld worden”. Ook de bezoekers van de wekelijkse markt zullen binnenkort kunnen gebruikmaken van de foyer en het sanitair van deze nieuwe zaal. Voor de uitbating, op die donderdagen, komt er een samenwerking met het bekende project van ‘Buitengewoon’, vandaag al actief in De Pastorie.