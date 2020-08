Betonwerken uitgesteld door hittegolf emz

13 augustus 2020

20u10 0 Kapellen Door de hittegolf is de betonstort op de site van het Bruggeske in Kapellen een week uitgesteld. Daardoor schuift ook de rest van de planning een week op.

Op dinsdag 9 juni startte de betonstort voor het nieuwe administratief centrum en dienstencentrum aan de Hoevensebaan op de site van het Bruggeske. Normaal gezien zou de aannemer afgelopen dinsdag eveneens beton storten, maar door de hittegolf kon dat niet doorgaan. Het storten wordt verplaatst naar 19 augustus. Concreet zal er nog beton worden gestort worden op 19 augustus, 26 augustus en 2 september.

Het beton wordt via de Hoevensebaan komende van Hoevenen (Stabroek) en de Kerkstraat aangeleverd. De betonmixers wachten in het paadje tussen parking Watertoren en de bouwwerf. De betonpomp wordt telkens rond 02 uur ‘s morgens opgesteld in de bouwput. Het storten zelf gebeurt vanaf 3 uur. Dat vroege moment is noodzakelijk om het gelijk maken van het beton tijdig - vóór 22 uur - te voltooien.

