Betonwerken ondergrondse parking aan site Bruggeske gaan van start emz

09 juni 2020

11u25 0 Kapellen Het plaatsen van de vloerplaten aan de nieuwe ondergrondse parking op de site Bruggeske aan de Hoevensebaan in de gemeente Kapellen gaan op dinsdag 9 juni van start. Het storten van het beton zelf start al vanaf 3 uur ‘s nachts.

Op de site worden onder meer een nieuw administratief centrum, een nieuw dienstencentrum en assistentiewoningen gerealiseerd. Aan de nieuwe ondergrondse parking wordt alvast gewerkt. Ook op 11 juni, 8 juli, 11 augustus, 19 augustus en 26 augustus wordt er beton gestort als de weersomstandigheden het toelaten. De betonpomp wordt al rond 2 uur ‘s morgens opgesteld in de bouwput. Het storten zelf gaat van start om 3 uur. Dat vroege uur is noodzakelijk, zodat het polieren (glad maken) van het beton tijdig vóór 22 uur kan gebeuren. Het beton wordt aangeleverd via de Hoevensebaan komende van Hoevenen en de Kerkstraat. De betonmixers wachten in het paadje tussen parking Watertoren en de bouwwerf.