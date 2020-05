Besmette kleuter in contact geweest met alle kleuterjuffen: onduidelijk of school dinsdag kan openen emz

26 mei 2020

16u16 62 Kapellen Een kindje uit de kleuterschool van het GO! Irishof in Kapellen blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Het jongetje verbleef de laatste weken in de opvang op school, waardoor hij in contact kwam met de kleuterjuffen en een aantal andere kinderen in de opvangbubbel. Het contactonderzoek is maandag onmiddellijk in gang gezet. “Maar het is nog onduidelijk of de school op dinsdag 2 juni kan openen”, zegt Joke Temmerman, woordvoerster van GO! Antwerpen.

De besmetting werd vastgesteld bij een routinecontrole die voorafging aan een medische ingreep. Het kind vertoonde geen symptomen, maar bleek toch besmet te zijn met het coronavirus. Dat bericht bereikte maandag de school. Meteen werd het CLB en een arbeidsgeneesheer ingeschakeld. “Wie de voorbije weken geen anderhalve meter afstand voor langer dan een kwartier heeft kunnen bewaren van de besmette kleuter, zal tot 8 juni in quarantaine moeten verblijven”, aldus Temmerman.

Contact met alle kleuterleiders

Het schooltje was nog niet heropgestart, maar de kleuter verbleef in de opvang van de school. Die opvang was nodig, aangezien de ouders van de kleuter beiden tewerkgesteld zijn op de school. Omdat de opvang in een beurtrol gebeurde, zijn alle leerkrachten in contact gekomen met het besmette kind. “Er wordt met de scholengroep bekeken of we een alternatief kunnen voorzien tegen dinsdag. Natuurlijk komt de volksgezondheid op de eerste plaats. Als de arbeidsgeneesheer zegt dat de school niet kan openen aanstaande dinsdag, dan zal dat ook niet gebeuren”, vertelt Temmerman.

De besmetting op de kleuterschool zal normaal gezien geen invloed hebben op de heropstart van de lagere school of het atheneum van het GO! Irishof Kapellen.