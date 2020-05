Beroepsfotograaf zorgt voor beeldententoonstelling in openlucht aan cultuurcentrum emz

11 mei 2020

10u32 0 Kapellen Op initiatief van beroepsfotograaf Robert Biesemans worden er sinds maandag foto’s tentoongesteld aan het hekwerk van het Cultuurcentrum in de gemeente Kapellen. De openluchtexpositie toont beelden van plaatselijke beroepsfotografen Robert Biesemans en Annick Deprins en van lokale amateurfotograaf Luk Vilian.

Al de tentoongestelde beelden zijn in de periode tussen 2017 en 2019 geselecteerd door juryleden van verschillende openluchttentoonstellingen in Pelt en Vilvoorde. De fotografen maakten alle foto’s in Kapellen zelf. De werken, gedrukt op weerbestendig materiaal, zijn nu ook in Kapellen te zien. Bij de inrichting van de openluchtexpositie werden alle coronarichtlijnen in acht genomen.