Belgische en Nederlandse agenten samen in één patrouillewagen: “Veel sneller informatie uitwisselen” Toon Verheijen

23 oktober 2019

16u05 3 Kapellen Criminaliteit stopt niet aan de grens en daarom gaan de politiezone Noord (Kapellen en Stabroek) en de politiezone Woensdrecht (Bergen-op-Zoom) vanaf vandaag regelmatig samen op patrouille. Letterlijk dan want in de patrouillewagen zullen zowel een Nederlandse als Belgische inspecteur plaatsnemen. “Sneller informatie uitwisselen en vooral sneller kunnen ingrijpen bij incidenten zijn enkele van de pluspunten.” En dat net op de dag dat er in Stabroek vlakbij de grens een plofkraak werd gepleegd.

De twee politiezones hebben al geruime tijd een vrij intensieve samenwerking omdat – dixit korpschef Luc Gers – criminaliteit sowieso niet aan de grens stopt. Ook in de politiezones Grens (Kalmthout-Essen-Wuustwezel) en de politiezone Regio Turnhout met de enclavegemeente Baarle-Hertog wordt dat al een tijdje gedaan. In Stabroek, Kapellen en Woensdrecht wisselen ze al wel eens wat informatie uitgewisseld en wordt op bepaalde evenementen, zeker in Putte zelf waar de Nederlanders en Belgen eigenlijk één gemeenschap vormen, al langer samen rondgewandeld. Maar nu gaan de twee politiezones nog een stap verder zeker nu ook het Beneluxverdrag is goedgekeurd wat politiediensten uit de drie landen meer bevoegdheden geeft op buitenlands grondgebied.

Voordelen

De nog nauwere samenwerking heeft volgens de betrokken politiediensten alleen voordelen. “Zeker in een gemeente als Putte zijn er verschillende gevoeligheden”, vertellen Luc Gers en zijn Nederlandse collega Ron van de Wel. “We kunnen dus ploegen aansturen van zowel Nederlands als Belgisch oogpunt. Bovendien kennen de twee inspecteurs elk hun eigen ‘pappenheimers’ en herkennen ze misschien sneller een verdachte. En er kan ook per direct informatie opgevraagd worden in elkaars databases. Dat kan alleen maar de slagkracht verhogen. Ondertussen hebben dankzij het Beneluxverdrag de agenten uit de verschillende landen ook bijna dezelfde bevoegdheden. En indien er toch nog een probleem is, wordt dat ineens opgelost door het feit dat er altijd wel één van de twee agenten bevoegd is op zijn of haar grondgebied.”

Voorbeeld

Een concreet voorbeeld is een achtervolging enkele dagen geleden die startte in Nederland en waarbij een Frans voertuig zich tegen 200 kilometer per uur over de grens begaf. “We hebben uiteindelijk in Zandvliet de achtervolging moeten staken”, zegt Ron van de Wel. “Gewoon omdat – en dat is geen verwijt – de Belgische politie niet op tijd kon zijn. Met zo’n gemengde patrouille is dat probleem opgelost want dan kan de achtervolging gewoon verder gezet worden al gaat die zelfs tot Brussel.” Hoe dikwijls zullen de patrouilles uitgevoerd worden? “Hopelijk zoveel mogelijk, maar dagelijks is een utopie. Het zijn patrouilles die bovenop de reguliere werking komen. Wekelijks of twee wekelijks. Dat is echt wel de bedoeling.” De ploegen moeten zich ook vooral op overlast richten. “Drugs is er daar eentje van, maar net zo goed verkeer of diefstallen in woningen”, zegt Tom De Gent van de politiezone Noord.