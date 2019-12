Beleef Kapellen bedankt medewerkers Halloweenevenement Alfons Schryvers

11 december 2019

11u12 2 Kapellen De Kapelse winkeliersvereniging Beleef Kapellen heeft de vrijwilligers die geholpen hebben bij het Halloweenevenement bedankt met een drink.

Drie jaar geleden werd Halloween aarzelend op gang getrokken door Beleef Kapellen maar de organisatoren bleven geloven in de aantrekkingskracht van het evenement. Een goede beslissing want met bijna 70 kleuters en enkele volwassenen voor de griezelmodeshow en 680 deelnemers voor de grielzeltocht is het evenement dit jaar uitgegroeid tot een vaste waarde. Ook voor de gewone bezoekers was er die dag heel wat te beleven. Het Dorpsplein stond vol met attracties zoals een spooklabyrint, kraampjes van Kapelse verenigingen en foodtrucks.

Om dit alles in goede banen te leiden kon Beleef Kapellen rekenen op heel wat vrijwilligers. Om al deze mensen te bedanken hield de winkeliersvereniging een drink in de chalet van de ijspiste op het Dorpsplein. Een dertigtal medewerkers konden er genieten van een drankje en een hapje.