Belastingen blijven laag Alfons Schryvers

17 december 2019

De Kapelse gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om ook de volgende vijf jaar geen verhoging door te voeren van de voornaamste belastingen. Dit wil zeggen dat voor de Kapelse inwoners de aanvullende personenbelasting behouden blijft op 5 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 551. Hiermee blijft Kapellen in de top tien van goedkoopste gemeenten in Vlaanderen. Door een reeks uitstaande leningen te bundelen en opnieuw aan te bieden kon de gemeente profiteren van de huidige lage rentevoeten en een flinke besparing doorvoeren. Ook de geplande investeringen, van enkele miljoenen euro’s, voor de bouw van een nieuw gemeentelijk administratief centrum, een nieuw dienstencentrum en serviceflats komen door de lage belastingen niet in gevaar.

