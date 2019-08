Belangstelling voor Driedaagse van het Noorden blijft groeien Alfons Schryvers

05 augustus 2019

12u05 9 Kapellen Twee jaar geleden werd een samenwerking opgestart tussen de Kapelse Sprint en de tweedaagse wielerwedstrijden in de Brasschaatse wijk Bethanie. Onder de noemer ‘Driedaagse van het Noorden’ werd een afzonderlijk klassement uitgewerkt. Jelle Veraart was dit jaar de verdiende winnaar.

Om in aanmerking te komen moesten renners aan de drie wedstrijden deelnemen en hun respectieve uitslagen werden opgeteld. Als beloning werd een afzonderlijke, en een aantrekkelijke, prijzenpot samengesteld waarvoor de Kapelse Sprint en de tweedaagse van de Bethanie elk een financiële bijdrage leverden.

In totaal namen ongeveer 15 renners aan de drie wedstrijden deel. Het klassement Driedaagse van het Noorden werd gewonnen door Jelle Veraart, voor Anthony Van Noten en Jeroen Das.

Ook volgend jaar komt er opnieuw een editie van de Driedaagse van het Noorden, zegt de Kapelse schepen An Stokmans (Open Vld). “Het is duidelijk dat de belangstelling voor het initiatief blijft groeien en daar zijn we uiterst tevreden mee. Het is een goede zaak voor het wielrennen in Kapellen en de wijk Bethanie.”