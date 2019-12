Beheer gemeentelijke gebouwen Alfons Schryvers

30 december 2019

Het Kapelse schepencollege heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het technisch beheer van verschillende gemeentelijke gebouwen: Basisschool Platanen; fuifzaal Eskapade; podiumzaal ’t Kerkske; hoofdbibliotheek aan het Dorpsplein; de kleedkamers aan de sportterreinen van de Kapelsestraat en de ondergrondse parking Watertoren. Bedoeling is om de kwaliteit & bedrijfszekerheid van de technische installaties in deze gebouwen te garanderen. Het betreft installaties van diverse omvang en techniciteit in gebouwen waar heel verschillende activiteiten plaatsvinden. De opdracht voorziet in periodiek technisch onderhoud en noodservice voor de komende 5 jaar. Er werden 6 offertes ingediend en de opdracht is toegewezen aan de firma Veolia uit Brussel voor een bedrag van 55.000 euro.