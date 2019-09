Behaagactie van start Alfons Schryvers

30 september 2019

10u37 1

In Kapellen is de tweejaarlijkse behaagactie opgestart. Het is een samenwerking tussen Natuurpunt, de milieuraad en de gemeente. De behaagactie wil de aanleg, en het behoud, van groene linten in Kapellen stimuleren. Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die je wil beplanten. Het plantgoed van de pakketten is 80 à 100 cm hoog. De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop lager dan de kleinhandelsprijs. Bestellen kan tot en met 31 oktober via de webwinkel Kapellen. Na het maken van jouw keuze betaalt je meteen online. Heb je geen computer, of lukt het niet om online te bestellen, kan je terecht aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum aan de Antwerpsesteenweg 130. Je betaalt er het totale bedrag bij voorkeur via Bankcontact. Bestelling zijn af te halen op zaterdag 7 december, tussen 9.30 en 12 uur, op de parking van Eskapade, ter hoogte van het recyclagepark aan de Kapelsestraat 235.