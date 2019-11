Bakkerij Gryp overgenomen Alfons Schryvers

05 november 2019

Er komt een definitief einde aan het voortbestaan van de bakkerij Gryp, aan de Stationsstraat 1 in het centrum van Kapellen. De zaak bestaat al sinds 1949 maar nu zijn er binnen de familie geen opvolgers meer om de jarenlange bakkerstraditie verder te zetten. Daarom is de zaak over gegeven aan Bakkerij Wouters. Die heeft verschillende vestigingen in ten noorden van Antwerpen en hun bakkerij is gevestigd op de KMO-zone Bosduin in Kalmthout waar hun producten grootschalig, op ambachtelijke wijze, worden geproduceerd. Nog tot 28 november zal bakker Erwin Gryp op zijn vertrouwde plaats in Kapellen achter de over staan. Van de gelegenheid zal hij gebruik maken om afscheid te nemen van zijn klanten. Nadien wordt de zaak tijdelijk gesloten. De nieuwe eigenaar zal er in december een volledig nieuwe winkelinrichting plaatsen. Bakker Erwin Gryp gaat aan de slag bij de firma Wouters om zo veel mogelijk zijn producten verder te zetten.