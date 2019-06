Atheneum Irishof steunt Welzijnsschakel Alfons Schryvers

25 juni 2019

10u37 0

Leerlingen van het Kapelse Atheneum Irishof zamelden een bedrag van 3.850 euro in voor “Welzijnsschakel OASE Kapellen vzw”. Ondermeer Norbert Franken en Josée Van Hooydonck namen de cheque in ontvangst namens de vzw. Het ingezamelde bedrag is het resultaat van een schooljaar vol acties die onderdeel uitmaken van het eigen solidariteitsproject van de school. Dit omvatte een aantal verkoopacties georganiseerd door leerlingen van het vijfde en een sponsorloop georganiseerd door een groep leerlingen en leerkrachten. De vzw apprecieert de bijdrage enorm en juicht dit soort initiatieven alleen maar toe. Welzijnsschakel OASE organiseert twee keer per maand voedselbedelingen voor de armste Kapelse gezinnen.