Exclusief voor abonnees Antitankgracht kreunt onder hittegolf: waterpeil na sluis Fort Ertbrand staat dramatisch laag emz

14 augustus 2020

18u52 6 Kapellen Door de hittegolf staat het water in de Antitankgracht ter hoogte van Fort Ertbrand alarmerend laag. Momenteel krijgt de kunstmatige stroom geen voeding van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, omdat het waterpeil vanwege de scheepvaart op peil gehouden moet worden. De Vlaamse Milieumaatschappij probeert als beheerder wel het water maximaal op te houden en te verdelen met sluizen, maar kan niet vermijden dat het niveau op bepaalde plaatsen erg laag is. “Dit kan dramatisch zijn voor de vele vissoorten”, zegt Gert Herman, lokale antenne van de milieuvereniging GroenRand.

Buurtbewoner Ricky Van Neste (24) uit Kapellen trekt aan de alarmbel. Als buurtbewoner gaat hij dagelijks met zijn hondje langs de Antitankgracht wandelen. Daar moest hij met lede ogen zien hoe eenden amper water hebben om te zwemmen en hoe de karpers naar lucht komen happen.

Ook andere natuurliefhebbers is de lage waterstand niet ontgaan. “Aan de Kalmthoutsesteenweg gebeurt het in de zomer regelmatig dat je kan oversteken zonder je voeten nat te maken. Maar de droogte die zich nu aan het Fort Ertbrand voordoet, heb ik nog niet eerder waargenomen”, aldus Herman van GroenRand. “Het waterpeil tussen Brasschaat en Kapellen staat vrij laag. Er is nog een redelijk waterpeil in de gracht van het Fort van Ertbrand. Maar eens voorbij de sluis van Ertbrand is de situatie op dit ogenblik vrij dramatisch”, vertelt Willy Ibens van Natuurpunt Antwerpen Noord. “De meldingen komen niet enkel in Kapellen voor, maar Kapellen is wel het zorgenkind. Want verderop in Stabroek is er dan weer wel water”, kadert GroenRand-voorzitter Dirk Weyler.

Sluizenconstructies

Volgens buur Ricky is de oplossing makkelijk: zet de sluis open, zodat de dieren meer water hebben. Zo simpel is het echter niet. “Dat verschuift enkel het probleem”, repliceert Ibens.

