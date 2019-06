Anderstaligen krijgen attest Nederlands Alfons Schryvers

05 juni 2019

13u59 0

Vorig jaar is de Kapelse bibliotheek gestart met een project om anderstaligen het Nederlands bij te brengen. “Ik wil bewust niet spreken over lessen Nederlands. Het komt er op aan om onze deelnemers op een eenvoudige manier het Nederlands bij te brengen zodat ze vlot kunnen communiceren” zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “De opleiding wordt gegeven door vrijwilligers en bestaat uit gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen en staat open voor elke anderstalige inwoner van Kapellen. Dat kan gaan van iemand die met een anderstalige is getrouwd tot iemand die zijn gebrekkig Nederlands wil bijschaven. In totaal hebben 18 deelnemers de opleiding gevolgd. Er waren verschillende nationaliteiten aanwezig zoals bewoners afkomstig uit ondermeer China, Maleisië, Oeganda en Palestina. De opleiding liep van september tot juni. Telkens van 13 tot 14.30 uur. In september start een nieuwe opleiding. De deelnemers zijn niet verplicht aan alle sessies deel te nemen. Daarnaast is er in de bibliotheek een afzonderlijke hoek met boeken die toegespitst zijn op Nederlands leren voor volwassenen. Vroeger werden hiervoor meestal kinderboeken gebruikt maar die zijn niet op maat van een volwassene geschreven”. De deelnemers die het project volgden kregen allemaal een attest. Dat kan eventueel gebruikt worden om bij een sollicitatie te bewijzen dat ze inspanningen hebben geleverd om het Nederlands onder de knie te krijgen.