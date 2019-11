Als de Sint voorleest, dan zijn kinderen één en al oor Alfons Schryvers

23 november 2019

12u34 0 Kapellen De Sint heeft in Kapellen zijn intrede gemaakt en is meteen aan het werk gezet. In de bibliotheek, op het Dorpsplein, las de Sint voor aan een honderdtal kinderen.

Eerst konden de allerkleinsten bij hem op de schoot en bewonderde hij hun tekeningen en knutselwerkjes. Daarna werd boeiend geluisterd naar kinderverhalen uit de bibcollectie voorgelezen door de Sint. “Op deze mannier bieden we de kinderen een belangrijke meerwaarde, we promoten we het lezen van kinderboeken, en kunnen kinderen kennis maken met de jeugdliteratuur uit het aanbod van de bid” zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). De intrede van Sinterklaas in Hoogboom staat op zaterdag 30 november, om 14 uur, gepland. Kinderen worden tijdens de traditionele stoet door de wijk eerst getrakteerd op snoepjes en mandarijntjes. Daarna gaat het feest met als centrale thema ‘Het talent van Zwarte Piet’, verder met Sinterklaastheater in de gemeentelijke lagere school De Platanen. Tot slot komen de Sint en zijn Pieten op visite tijdens de Speelbabbel in BKO ’t Egeltje, aan de Antwerpsesteenweg 146, op woensdag 4 december. Kleine spruit van 0 tot 3 jaar zijn er tussen 9.30 en 11.30 uur welkom. Aan de ouders wordt gevraag om voor 27 november een seintje te geven via speelbabbel@kapellen.be. Zo kan de Sint voor voldoende cadeautjes voor alle bezoekers zorgen.