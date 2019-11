Alle soorten viervoeters schuiven aan voor dierenwijding Alfons Schryvers

03 november 2019

Het Kapelse gemeentepark was al voor het 34ste opeenvolgende jaar verzamelplaats voor alle soorten viervoeters die zich, samen met hun baasje, wilden laten wijden. De ceremonie werd voorgegaan door pastoor Jef Cleymans die eerst aandacht vroeg voor de dieren die het afgelopen jaar overleden zijn. Daarna was het de beurt aan een 120 tal paarden gevolgd door een dertigtal koetsen. Hun wijding werd afgesloten door twee agenten te paard. Als laatste kwamen de baasjes van honden, katten en andere viervoeters aan bod. Alle eigenaars van een viervoeter kregen een broodje en een gepast snoepje voor hun dier. Volgens de legende zou het gewijde hoekje dieren beschermen tegen ziekten en hondsdolheid. Voor, tijdens en na, het gebeuren konden volwassenen zich tegoed doen aan een druppeltje, soep, pistolets, warme chocomelk en frisdrank. De opbrengst hiervan is bestemd om de traditie in stand te houden en te ondersteunen. Na de wijding werd, onder politiebegeleiding, in stoet naar het Wolvenbos gereden waar de ruiters, menners en helpers, als afsluiter nog iets konden nuttigen.