Afvalzakken worden duurder Alfons Schryvers

22 november 2019

09u59 7

Vanaf 1 februari worden in Kapellen de stickers voor de containers, en de afvalzakken, voor restafval duurder. Papier en karton blijft gratis en PMD blijft 2,50 euro per rol van 20 zakken. Voor stickers op containers voor het restafval zijn de nieuwe prijzen 1,5 euro voor een container van 40 liter. Voor een container van 80 liter is dat 3 euro, container van 140 liter 5,50 euro, container van 240 liter 9 euro en zakken van 80 liter kosten 3 euro. Stickers voor de GFT kosten voor een container van 40 liter 1 euro, container van 80 liter 2 euro, container van 140 liter 3,50 euro, container van 240 liter 6 euro en zakken van 50 liter kosten 2 euro. Tot en met 31 januari 2020 worden stickers en zakken verkocht aan de huidige tarieven. Vanaf 1 februari 2020 worden nog uitsluitend nieuwe stickers en nieuwe zakken verkocht aan de nieuwe tarieven. Van 1 februari tot en met 31 maart 2020 kan je zowel oude als nieuwe stickers en zakken gebruiken. Vanaf 1 april 2020 kan je nog uitsluitend nieuwe stickers en nieuwe zakken gebruiken. Van 1 februari 2020 tot en met 15 mei 2020 kan je oude stickers en oude zakken omwisselen tegen nieuwe, mits bijpassing van het juiste bedrag.