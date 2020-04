Afhaalbib met bijna 200 aanvragen in 8 dagen een schot in de roos emz

03 april 2020

12u08 0 Kapellen De voorbije acht dagen ontving de bibliotheek van Kapellen maar liefst 192 aanvragen, goed voor 1.065 ontleende materialen. De afhaalformule blijkt in de coronacrisis een groot succes te zijn. “De onthaastingsperiode is voor velen het ideale moment om nog eens een boek vast te pakken”, zegt bibliothecaresse Kim Decombes.

Op maandag 16 maart lanceerde de Kapelse bibliotheek een afhaalservice. Toen de federale overheid de coronamaatregelen verstrengde, besloot de bib daarmee op te houden. Op dinsdag 24 maart mocht de bibliotheek na toelating van de hogere overheid onder strikte voorwaarden haar afhaalbib heropstarten. Nadat de bibliotheekpakketten samengesteld zijn, blijven die 72 uur lang in quarantaine.

Succesformule

De afhaalbib draaide de afgelopen week overuren. Tussen dinsdag 24 maart en woensdag 1 april vroegen 192 bibliotheekgebruikers samen 1.065 materialen aan. “Ondertussen blijven de aanvragen binnenstromen. Ouders proberen hun kinderen bezig te houden met kleuterboeken, spelletjes- of leesboeken. De oudere kinderen krijgen deze weken vaak de opdracht om boeken te lezen. Leerkrachten vragen dan weer Engelstalige boeken aan om de klassen te bevoorraden. Maar voornamelijk vlot lezende romans worden dikwijls ontleend. Mensen zitten nu thuis en willen hun tijd nuttig doorbrengen of hebben nu eindelijk eens tijd om te lezen”, besluit Decombes.

Boeken bestellen gebeurt via mail naar bibliotheek@kapellen.be of telefonisch via 03/660.66.90. Afhalen gebeurt op maandag tussen 17 en 19 uur in Kapellen, op woensdag tussen 14 en 16 uur in Putte, op donderdag tussen 10 en 11 uur in Kapellen en op zaterdag tussen 10 en 11 uur in Kapellen en Putte.