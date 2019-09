Afdeling Fietsersbond opgericht Alfons Schryvers

In Kapellen is het aantal fietsers spectaculair toegenomen die via fietssnelwegen naar de stad en de haven trappen. Bovendien ziet het er naar uit dat deze groei nog zal aanhouden. Deze groep weggebruikers was tot nog toe niet georganiseerd en had daardoor geen kanaal om haar noden en verzuchtingen naar buiten te brengen. Begin dit jaar hebben in Kapellen een aantal vrijwilligers zich verenigd om een antwoord te bieden op problemen waarmee fietsers te kampen hebben. Deze groep werd nu door de Fietsersbond erkend als lokale “Afdeling Kapellen”. Via dit kanaal hebben ze nu ook een vertegenwoordiging in de Gemeentelijke Milieuraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Bedoeling is om op een constructieve manier mee te werken aan de mobiliteit in Kapellen. De fiets wordt daarbij centraal gesteld, en gezien als een volwaardig vervoermiddel dat een logische eerste keuze is voor korte en middellange verplaatsingen in en om de gemeente. De acht leden van de kerngroep zijn duidelijk. “Kapellen heeft nood aan een duurzaam en vooruitstrevend mobiliteitsbeleid. Als fietsers kunnen wij een deel van de oplossing bieden. Onze vereniging is een aanspreekpunt, waar alle fietsers zaken zoals onduidelijke signalisatie of gevaarlijke punten kunnen melden. Voorbeelden zijn; onveilige oversteekplaatsen, hagen die tot over het fietspad groeien, overvolle fietsenstalling aan het station enz. Info: www.fietsersbond.be/kapellen.