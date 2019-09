Actie voor 1000 extra bomen Alfons Schryvers

26 september 2019

Het Regionaal Landschap de Voorkempen lanceert een nieuwe actie voor het najaar 2019. Bedoeling is om 1000 extra bomen te planten in de gemeenten van het regionale landschap. Om dat te realiseren komt er een groepsaankoop voor inheemse hoogstambomen en hoogstamfruitbomen. Kapellen zal, samen met Wuustwezel en Ranst, fungeren als afhaalpunt waar het bestelde plantgoed afgehaald kan worden. Dit zal op 7 december worden georganiseerd, tezamen met het afhaalmoment van het plantgoed van de behaagactie van Natuurpunt aan de parking van de Kapelse fuifzaal Eskapade aan de Kapelsestraat 233. Men schat dat er tussen de 150 en de 300 bomen in Kapellen zullen afgehaald worden. De 10 verschillende hoogstammige boomsoorten, streekeigen en autochtonen soorten, om het hoogstammig groen in de privétuinen te promoten worden aangeboden tegen een prijs van 20 euro per boom.