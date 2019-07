Achterbouw gaat in vlammen op Ton Verheijen

18 juli 2019

De hulpdiensten werden woensdagnacht opgetrommeld voor een brand in de Stationsstraat. Het gebouw stond in lichterlaaie en er was flink wat rookontwikkeling. Het gebouw is vernield en ook de woning liep schade op. De brandweer is ruim een uur in de weer geweest om het vuur helemaal gedoofd te krijgen. De Gasstraat en de Kapelstraat waren een hele tijd afgesloten. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.