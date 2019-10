Acht onderneemsters openen samen Just Us pop-up Alfons Schryvers

21 oktober 2019

Samen staan we sterker en kunnen veel meer bereiken, was de motivatie van acht dames om samen een pop-up store te openen in het Kapelse winkelcentrum Promenade. Onder de merknaam “Just Up” brengen ze er een uiteenlopend assortiment van geschenkartikelen. De winkel is nog open tot 31 december.

De acht dames Maite Mincier, Christel Stas, Pascale Nagels, Kim Nauwelaerts, Britt Bruynseels, Hanne Goossens, Karin Hendrickx en Nadette Van Asch zijn al lang vriendinnen en gaan nu samen een stap verder. “We zijn allen zeer creatief en wilden daarmee naar buiten komen en waarom dan niet met een winkel. Omdat we nog een dagtaak, en een huishouden, hebben was samen starten een logische keuze” zeggen de dames. “Het systeem van een pop-up was het hiervoor het meest geschikt. We konden drie maand lang de kat uit de boom kijken en zien of het zou lukken. Bovendien konden we de kosten delen door acht en ook de tijdsbesteding werd voor elk van ons haalbaar. De meeste dames maken hun producten zelf en dat vergt ook heel wat tijd en inspanningen. We kozen voor luxe-artikelen die aangeboden worden op een wijze zoals het hoort. Het is zeker geen pop-up waar een reeks kartonnen dozen staan waaruit de klanten hun keuze maken. Wij geven onze klanten de nodige informatie bij alle producten. Omdat we haast alle producten zelf maken zal er voor de klanten regelmatig een nieuw aanbod beschikbaar zijn”. Als het een succes wordt sluiten de dames niet uit dat hun pop-up een vervolg krijgt. “Bedoeling is om, na een evaluatie, hierover een beslissing te nemen. Daarvan zal afhangen of het Kapellen blijft of we kiezen voor een andere locatie”. Het aanbod van Just Us bestaat ondermeer uit gebreide truien en sjaals, mutsen, kinderkledij, handtassen, decoratiemateriaal, keukenmaterialen, lingerie, verzorgingsproducten en andere mooie typische geschenkartikelen. Op regelmatige tijdstippen worden er ook creatieve workshops georganiseerd. Voor meer gegevens hierover kan je in de winkel terecht. De winkel, tussen Orange en Schoenen Vollebergh, is open van maandag tot zaterdag telkens van 9.30 tot 18.30 uur.