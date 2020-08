Aantal nieuwe coronabesmettingen in één week stijgt van 2 naar 15: “Situatie is niet zorgwekkend” emz

05 augustus 2020

19u15 0 Kapellen Terwijl Kapellen op 28 juli nog slechts twee nieuwe besmettingen in één week telde, zijn dat er negen dagen later al vijftien. Zo zit de gemeente net als vele andere buurgemeenten in de alarmfase. Volgens burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is de stijging deels te wijten aan een familie die besmet terugkeerde uit Spanje.

Eind juli gaf Van Mechelen nog aan dat het niet evident was dat gouverneur Cathy Berx alle Antwerpse randgemeenten in de rode risicozone duwde. Toen telde Kapellen slechts twee besmettingen in één week. Nu is de situatie echter anders. Met vijftien nieuwe gevallen in de voorbije zeven dagen overschreed de gemeente donderdag de coronadrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners fors: het aantal nieuwe infecties in Kapellen bedraagt 56 op 100.000 inwoners.

Onder controle

Burgemeester Van Mechelen krijgt een dagelijkse update van die cijfers. Hij is dan ook goed op de hoogte van de huidige toestand. “Een drietal dagen geleden is een familie uit Spanje teruggekeerd. Die vier à vijf gezinsleden waren allemaal besmet met het coronavirus. De situatie is dus niet zorgwekkend. Het gaat niet om het asielcentrum of een woonzorgcentrum. Daar is alles nog onder controle”, stelt hij gerust.