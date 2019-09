875 leerlingen zijn even soldaat op sportdag Toon Verheijen

19 september 2019

16u50 0 Kapellen Voor de tweede keer sloegen de basisscholen Irishof uit Kapellen, Sint-Calasanz in Hoevenen en De Stappe in Strabroek de handen in elkaar voor een grote sportdag. De leerlingen werden soldaat voor één dag met een zwaar hindernissenparcours.

“Het eerste, tweede en derde studiejaar van onze scholen houden de sportdag op donderdag, die van het vierde, vijfde en zesde leerjaar komen op vrijdag. In totaal gaan hier 875 kinderen uit de bol”, vertellen leerkrachten Roel Heye en Kjell Deckers. In de bossen rond school Irishof stippelden ze een echte Army-run uit. Net als echte soldaten moesten de kinderen allerhande hindernissen weten te overwinnen. Zo moesten ze over een berg autobanden kruipen of zich een weg banen tussen een spinnenweb in het bos. Tussendoor konden ze ook nog leren schieten op een liggende wip of met een katapult of een initiatie rugby, karate of dans volgen. Ook de springkastelen vielen in de smaak. “Binnen drie jaar organiseren we opnieuw een gezamenlijke sportdag.”