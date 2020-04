75-jarige jubileum van de jongens- en meisjesscouts valt in het water Alfons Schryvers

23 april 2020

Zaterdag 25 april planden de Kapelse jongensscouts de 63ste, gelegen aan de Vloeiende, en de meisjesscouts de 23stemeisjesscouts, gelegen aan de Akkerstraat, een evenement om hun 75 jarige bestaan te vieren. Door de coronamaatregelen worden de festiviteiten noodgedwongen een jaar opgeschoven.

Beide scoutsgroepen zijn ontstaan na WOII, in het jaar 1945, en zetten zich al 75 jaar elk weekend en zomervakantie in om de lokale jeugd een leuke tijd te bezorgen in de buitenlucht. Bovendien is er al vele jaren een unieke samenwerking tussen beide scoutsen die ze dit jaar extra in de verf wilden zetten met een groot jubileumfeest. De coronamaatregelen zorgen er echter voor dat er een streep dient getrokken te worden onder een groot deel van het scoutsjaar waaronder ook al de geplande festiviteiten. Nu is het voor de scouts duimen dat de Veiligheidraad beslist dat de zomerkampen kunnen doorgaan, zodat de jongeren hun jaar toch nog vol scoutsplezier kunnen afsluiten. Van uitstel mocht geen afstel komen en dus wordt het jubileumfeest verschoven naar zaterdag 24 april 2021. Om de festiviteiten te kunnen bekostigen, en de groepskassen extra te spijzen, want ook enkele andere evenementen konden niet doorgaan, verkopen ze een gelimiteerde en gepersonaliseerde wijn. De voorraad werd al voor de corona uitbraak ingeslagen waardoor ze nu een warme oproep doen naar onze sympathisanten en de Kapellenaar om via www.scoutsvloeiende.be/https://gidsenkapellen.be/ de Chateau Jubilée aan te kopen ter ondersteuning van de festiviteiten en de verdere scoutswerking. Daarnaast zijn de scouts nog op zoek naar de contactgegevens van oudscouts-leden en hopen nog veel beeldmateriaal te verzamelen van in de oude tijden. Hiervoor is een formulier op hun website voorzien.