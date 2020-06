5.500 euro voor Welzijnsschakel Alfons Schryvers

25 juni 2020

De gemeente Kapellen organiseerde de voorbije maanden 2 initiatieven om Welzijnsschakel Oase en de voedselbedeling in Kapellen (in coronatijden) extra te ondersteunen. Via supermarkten Carrefour (Promenade) en AD Delhaize (Putte) konden mensen producten als confituur, choco, ontbijtgranen, groenten/fruit in bokaal en koffie/thee, doneren aan Oase. Kapellenaren konden via een crowdfunding ook 5 euro storten voor Oase. Er werd een mooi bedrag ingezameld. In het Administratief centrum te Kapellen werd een cheque van 5.500 euro overhandigd aan een afvaardiging van Oase en voedselbedeling Kapellen.