26 bedrijven rijden mountainbikewedstrijd ten voordele van kankeronderzoek Toon Verheijen

24 mei 2019

11u57 0 Kapellen Niet minder dan 26 bedrijven staan zaterdag aan de start van de mountainbikewedstrijd op het privédomein Wolvenbos. Zij nemen deel aan de wedstrijd die georganiseerd wordt door UZA Foundation in samenwerking met De Persgroep, de gemeente Kapellen en WTC Kapellen. De opbrengst gaat naar de strijd tegen kanker.

Het UZA legt al jaren een van de klemtonen op het onderzoek naar kanker, het herbestemmen van geneesmiddelen in de behandeling van de kanker en het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor veelvoorkomende maar ook zeldzame tumoren. Tien jaar geleden werd het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) opgericht. “Op jaarbasis verrichten we in het UZA meer dan honderd klinische studies om vooruitstrevende kankerbehandelingen te ontwikkelen, te verbeteren en bij de patiënt te brengen", zegt professor dokter Marc Peeters, coördinator van het MOCA.

Lien Van de Kelder

Het UZA wil nu dat onderzoek een extra financieel steuntje in de rug geven en organiseert zaterdag 25 mei een eerste fundraising. Het wordt een sport evenement waarbij ploegen van maximaal vijf personen van in totaal 26 bedrijven het tegen elkaar opnemen in een mountainbikewedstrijd.

Lien Van de Kelder, ambassadrice van de UZA Foundation, zal het startschot geven. Daarna moeten de ploegen zo snel mogelijk het parcours in de bossen van Kapellen en Brasschaat proberen af te leggen. Zo’n 85 procent van het parcours is onverhard. De drie snelste ploegen krijgen uiteindelijk een prijs.

“In het verleden namen we met onze patiënten wel eens deel aan de Zwinmarathion, maar het leek ons eens leuk om zelf een evenement te organiseren”, zegt Johnny Van Der Straeten, gedelegeerd bestuurd van het UZA en voorzitter van de Raad van Bestuur van de UZA Foundation. “Het geld dat we inzamelen gaat integraal naar het onderzoek, maar komt uiteraard ook de levenskwaliteit van de patiënten ten goede.”

Het evenement start vanaf 13.30 uur met de eerste vertrekkers om 14 uur.