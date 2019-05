150.000 voor kankeronderzoek: eerste editie mountainbikewedstrijd UZA Foundation groot succes Toon Verheijen

25 mei 2019

18u18 0 Kapellen De eerste editie van de mountainbikewedstrijd van de UZA Foundation was meteen een schot in de roos. Niet minder dan 26 bedrijven stonden zaterdag aan de start van het sportief evenement op het privédomein Wolvenbos. De wedstrijd was een samenwerking tussen DPG Media, de gemeente Kapellen en WTC Kapellen. De opbrengst, 150.000 euro, gaat naar de strijd tegen kanker.

Een stralend zonnetje tijdens de wedstrijd en toch de koelte van de bosrijke omgeving van het Wolvenbos. Voor de deelnemers en bezoekers aan de eerste mountainbikewedstrijd van de UZA Foundation was het een unieke kans om het domein te bezoeken. DPG Media, de uitgever van Het Laatste Nieuws was hoofdsponsor en één van de deelnemende ploegen was het IT-bedrijf AXI uit Willebroek. “Wij zoeken elk jaar wel een aantal goede doelen om te kunnen steunen”, vertelt Berry Talboom. “Toen we van dit evenement hoorden, hebben we ons meteen ingeschreven. De strijd tegen kanker blijft toch belangrijk en kunnen we alleen maar mee ondersteunen.” Of ze ook kwamen om de wedstrijd te winnen? “Neen, eigenlijk niet. Vooral om eens gezellig met de collega’s ook iets te drinken en te eten (lacht).” Onder de 26 deelnemers uiteraard ook een team van Mediaan dat de strijd aanging met de concurrentie.

Onderzoek

Het is de eerste keer dat UZA Foundation met zo'n wedstrijd naar buiten komt. Het UZA legt al jaren een van de klemtonen op het onderzoek naar kanker, het herbestemmen van geneesmiddelen in de behandeling van de kanker en het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor veelvoorkomende maar ook zeldzame tumoren. “Tien jaar geleden werd het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) opgericht, zegt professor-dokter Marc Peeters. “Op jaarbasis verrichten we in het UZA meer dan honderd klinische studies om vooruitstrevende kankerbehandelingen te ontwikkelen, te verbeteren en bij de patiënt te brengen. Daarvoor kunnen we zeker de nodige steun gebruiken."

Lien Van de Kelder

Lien Van de Kelder, ambassadrice van de UZA Foundation, stond mee aan de start- en finishlijn samen met sportkinesist Lieven Maesschalck. Daarna moeten de ploegen zo snel mogelijk het parcours in de bossen van Kapellen en Brasschaat proberen af te leggen. Zo’n 85 procent van het parcours is onverhard. De drie snelste ploegen krijgen uiteindelijk een prijs. “In het verleden namen we met onze patiënten wel eens deel aan de Zwinmarathion, maar het leek ons eens leuk om zelf een evenement te organiseren”, zegt Johnny Van Der Straeten, gedelegeerd bestuurd van het UZA en voorzitter van de Raad van Bestuur van de UZA Foundation. “Het geld dat we inzamelen gaat integraal naar het onderzoek, maar komt uiteraard ook de levenskwaliteit van de patiënten ten goede.”