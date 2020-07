137 tweedehandscomputers voor thuisonderwijs kansarme jeugd emz

10 juli 2020

16u22 0 Kapellen Heel wat vrijwilligers van Doedèskadèn vzw hebben in de gemeente Kapellen tweedehandslaptops en -computers klaargemaakt voor kansarme kinderen en jongeren. Zo konden zij ook thuisonderwijs volgen. Voor deze belangeloze inzet schenkt de gemeente de vrijwilligers een ‘BELEEF! Kapellen’-waardebon.

Door de coronacrisis moesten kinderen en jongeren thuisblijven. Tot de paasvakantie genoten ze digitaal thuisonderwijs en na de paasvakantie was het tijd voor ‘preteachting’, de voorbereiding op nieuwe leerstof. Maar dat was niet voor alle gezinnen evident. In Kapellen was het Doedèskadèn vzw die vrij snel de alarmbel luidde. “Door de samenwerking met scholen en de maatschappelijk assistenten kwamen we op de hoogte van situaties waar we niet bij stilstonden. Heb maar eens een gezin met vier schoolgaande kinderen. Die moeten online les volgen. Maar vaak hadden de ouders die thuis werkten, ook een laptop nodig. We besloten tot actie over te gaan”, zegt Jan Van Dijck, stichter-voorzitter van Doedèskadèn.

137 exemplaren verzameld

Daarom lanceerde de vzw een oproep naar tweedehandslaptops, -pc’s en -computers. Die verspreidde het gemeentebestuur verder. Uiteindelijk ontving Doedèskadèn er 137. Daarvan kwamen er 22 van particulieren. “Maar dat was niet voldoende. Daarom hebben we bevriende bedrijfsleiders aangesproken”, zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). “Dankzij de inspanningen van burgemeester en schepenen kwam alles in een stroomversnelling. Waarvoor een ongelofelijke dank”, zegt Van Dijck.

Stap vooruit

Ondertussen ontvingen al 55 kinderen en jongeren een computer. Alvorens de vzw die kon uitlenen, moesten die ook klaargestoomd worden voor hergebruik: poetsen, veilig maken, herprogrammeren... Daarvoor kon de vzw rekenen op heel wat vrijwilligers. Het team bestond uit een technische en logistieke ploeg. Ook de ICT’ers van de gemeente klopten vrijwillige overuren.

De vrijwilligers zijn blij dat ze hun medemens hebben kunnen helpen. “Je kan 300 euro geven en zeggen dat ze een laptop moeten kopen. Maar iets helemaal bruikbaar maken is zeker even zinvol. Hier zetten we echt een stap mee vooruit. De complimentjes geven ook wel voldoening”, vertelt administratief medewerker en ICT’er Dirk Vermeeren.

Strategische stock

De computers, laptops en pc’s blijven in bezit van Doedèskadèn. Het project heeft voor een strategische stock voor volgend schooljaar gevolgd. “Het ziet ernaar uit dat er ook dan nog thuisonderwijs zal zijn. Al is dat één dag, ook dan moeten de kwetsbare jongeren het materiaal hebben om les te kunnen volgen. We gaan de actie dan ook doorzetten. Verschillende bedrijven hebben te kennen gegeven aan ons te denken als ze laptops of computers wegdoen. Het coronavirus stopt misschien binnenkort, maar het probleem met ICT niet natuurlijk”, besluit Van Mechelen.