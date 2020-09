115 voertuigen geflitst bij snelheidscontroles in Kapellen en Stabroek emz

16 september 2020

Politiezone Noord heeft de afgelopen weken op verschillende plaatsen in Kapellen en Stabroek snelheidscontroles uitgevoerd. Van de 3.319 gecontroleerde voertuigen werden 115 wagens geflitst.

Dat betekent dat ongeveer 3,5 procent te snel reed. Op de Kleine Molenweg in Stabroek bedroeg dat bijna 6 procent. Op Ettenhoven - waar een maximale snelheid van 70 kilometer per uur toegelaten is - werd dan weer een topsnelheid van 102 kilometer per uur gemeten,