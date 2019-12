“Niet de grootste, wel de gezelligste ijspiste van Vlaanderen”: schaatspret rond Oostenrijkse almhut op Dorpsplein kan beginnen Alfons Schryvers

06 december 2019

11u27 0 Kapellen Voor het 23ste opeenvolgende jaar kan er opnieuw geschaatst worden op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen. Iedereen kan er tot en met zondag 5 januari de schaatsen aanbinden en nadien genieten van een drankje in een echte houten, en goed verwarmde gezellige, Oostenrijkse almhut. Die kreeg de naam Oscar’s Bar, genoemd naar Oscar, de mascotte van dit jaar. Vorig jaar waren er ongeveer 17.000 schaatsers.

Nieuw is dat er dit jaar kan geschaatst worden op een U-vormige piste met in het midden de Oostenrijkse chalet. Die geeft bezoekers in de chalet een goed overzicht op de, deels overdekte, schaatspiste met een oppervlakte van 600 vierkante meter. “We zien de schaatspiste als een eindejaarsgeschenk aan de Kapelse bevolking. Het Kapelse gemeentebestuur betaalt de uitbaters 50.000 euro om de schaatspret te organiseren. Onze eenmalige gemeentelijke financiële bijdrage omvat alle kosten zowel voor het opstellen, uitbaten, als het afbreken van de infrastructuur. Op deze manier zijn we zeker dat er voor de gemeente geen bijkomende kosten komen”, zegt schepen voor Financiën Luc Janssens (Open Vld). Voor de komende vier weken ziet schepen voor Feestelijkheden An Stokmans (Open Vld) de schaatspiste, en aanpalende almhut uitgroeien tot de place to be. “Elders hebben ze misschien wel de grootste schaatspiste van het land, maar wij hebben zeker de gezelligste”, besloot de schepen. Na het doorknippen van het traditionele lintje werd de schaatspiste officieel geopend met een show door schaatscoryfee Katrien Pauwels en Kryos on Tour.

Hele maand activiteiten

De uitbaters van de ijspiste zorgen, een maand lang, voor een gevarieerd omkaderend programma waarbij jong en oud aan bod komen. Tot 20 december is de ijspiste open van 9 tot 22u op weekdagen en op zaterdag en zondag van 11 tot 22u. Na 20 december, tijdens de schoolvakantie, is de ijspiste elke dag open van 11 tot 22u. Een schaatsbeurt kost 5 euro voor wie zelf schaatsen meebrengt. Wie ter plekke schaatsen wil huren, betaalt 7 euro voor een schaatsbeurt. Er zijn schaatsen beschikbaar in alle schoenmaten. Op zondag van 11 tot 13u is de ijspiste gereserveerd voor kinderen tot 6 jaar, vergezeld door ouders of grootouders. Voor de allerkleinsten zijn er sleetjes, looppinguïns en schaatsbananen ter beschikking. Er wordt ook aan de 50-plussers gedacht. Zij kunnen op de piste terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 tot 13u.

Kinderfeestjes

Op zaterdag is er de jaarlijkse ‘Start to Skate’. Kinderen zijn welkom van 11 tot 12u en volwassenen kunnen de les volgen van 12 tot 13u. Een les kost 15 euro, een lessenreeks van vier uur kost 50 euro, huur van de schaatsen inbegrepen. In de chalet is voor de kids een aangepaste kinderhoek zodat ze na het schaatsen op adem kunnen komen en van een drankje genieten. Er bestaat ook mogelijkheid om een Kapalpen-voucher aan te kopen. Voor de prijs van 12 euro krijg je dan een schaatsbeurt, 8 smoutebollen en 1 drankje. Wie kinderfeestjes wil organiseren, kan dat via mail aanvragen. Info over het volledige programma, en aanvragen voor zowel bedrijf- als kinderfeestjes, via www.kapalpen.be of info@kapalpen.be