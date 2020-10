‘Buidelrat’ in boom blijkt albino neusbeer: illegaal gehouden dier krijgt tijdelijke thuis in Kapels opvangcentrum emz

12 oktober 2020

18u13 7 Kapellen Het Vlaams Opvangcentrum (VOC) voor Vogels en Wilde Dieren Brasschaat-Kapellen in Hoogboom (Kapellen) ontving zondag wel een erg speciale gast. De dierenarts van het opvangcentrum had in samenwerking met politie en brandweer een albino neusbeer uit een boom gehaald in Schilde. Het kweken of houden van die berensoort is in België illegaal. “Het gaat niet om een wild dier, maar een ontsnapt exemplaar dat waarschijnlijk gekweekt is om te verkopen als huisdier”, aldus Marcel Peeters (74), beheerder van het opvangcentrum.

Het gaat om een jong vrouwtje. Als het volwassen is, dan zal ze dubbel zo groot zijn als nu Marcel Peeters

Zondagmiddag kreeg de Lokale Politie Voorkempen een telefoontje van een wandelaar. Hij meldde dat hij een wit dier in een boom zag zitten in de Heerbaan in ‘s-Gravenwezel (Schilde). “Die liet weten dat het ging om een dier dat lijkt op een das of een nerts”, vertelt Greet Wouters, woordvoerster van de Lokale Politie Voorkempen. De agenten vermoedden dat het een buidelrat was.

De politie nam contact op met het dierenopvangcentrum in Kapellen. Die meldde dat de brandweer verwittigd moest worden: het dier zat immers zes meter hoog in een boom. De brandweerlui probeerden het dier te vangen, maar tevergeefs. “Het kroop steeds hoger en hoger de boom in”, aldus Wouters. “Tot wel zestien meter”, zegt Marcel Peeters.

Jong vrouwtje

Er werd contact opgenomen met een dierenarts om het dier te verdoven. Wat bleek: het was geen das, nerts of buidelrat, maar een albino neusbeer. Het beestje werd door de politie in beslag genomen en naar het opvangcentrum in Kapellen gebracht. “Het gaat om een jong vrouwtje. Als het volwassen is, dan zal ze dubbel zo groot zijn als nu”, vertelt Peeters.

Het opvangcentrum kreeg de voorbije jaren al wel savannekatten, een visarend en twee wasberen binnen, maar dit is de eerste keer dat er een neusbeer opgevangen wordt. “Over het algemeen gebeurt dat niet zo frequent, al komt het bij andere opvangcentra ook wel eens binnen”, vertelt Peeters.

Illegaal gekweekt

De soort is afkomstig uit het tropische regenwoud in Zuid-Amerika en wordt ook wel eens ‘honingbeer’ genoemd. “Het eet vlees, maar ook fruit”, weet Peeters. Volgens de Europese en Vlaamse wetgeving is het verboden om de neusbeer te importeren, verhandelen, kopen, kweken of houden: het gaat immers om een invasieve exoot. Toch gebeurt het in onze contreien nog. Het exemplaar gevangen in Schilde is daar het bewijs van. “Het is illegaal gekweekt in gevangenschap. Uit winstbejag”, denkt Peeters.

Dat de gevangen neusbeer een albino is, heeft daar volgens Peeters mee te maken. De normale vachtkleur van de neusbeer varieert van roodbruin tot grijs. “Maar een wit exemplaar beïnvloedt waarschijnlijk de prijs. Het kan dus goed zijn dat het dier is gemanipuleerd. Dat gebeurt door soorten opzettelijk te kruisen, wat ook bij vogels wel eens voorkomt.”

Naar een ‘sanctuary’

De neusbeer wordt nu in een ruime kooi opgevangen in Kapellen. “Als ze zenuwachtig is, durft ze wel uithalen”, legt Peeters uit. De komende drie à vier weken blijft de neusbeer nog zeker daar. “Als de procureur het dier vrijgeeft, dan brengen we het waarschijnlijk naar De Zonnegloed in Oostvleteren”, zegt Peeters. In dat park of ‘sanctuary’ worden dieren opgevangen die nergens meer terecht kunnen.

Omdat de neusbeer illegaal gehouden werd, voert de politie een onderzoek naar de eigenaar. “We hebben die ter plaatse niet aangetroffen, maar we zijn dit wel verder aan het onderzoeken. Illegale dieren worden sowieso in beslag genomen. De eigenaar kan veroordeeld worden. Indien beslist wordt het dier terug te sturen naar het land van herkomst, is dit op kosten van de eigenaar. Wie zich schuldig maakt aan handel in bedreigde of in het wild levende dier- en plantensoorten, riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of een boete van 26 euro tot 50.000 euro”, aldus politiewoordvoerster Wouters.