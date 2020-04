Zuster Rumolda, bekend als gedreven lerares en om haar pedicures, is niet meer Margo Koekoekx Robby Dierickx

17 april 2020

18u09 0 Kapelle-Op-Den-Bos Donderdag 16 april zou Zuster Rumolda, Paula Verbruggen, 86 worden. Dat heeft ze jammer genoeg niet meer mogen meemaken. Zuster Rumolda staat bij veel schoolgangers en parochianen in het geheugen gegrift als een gedreven leerkracht in het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos. Ze overleed in WZC Sint Antonius in Zaventem.

“Zuster Rumolda is een begrip in Kapelle-op-den-Bos”, vertelt zuster Hedwig. “Als jonge zuster kwam ze daar aan, om les te geven als huishoudkundige regentes. Tot haar pensioen stond ze in dienst van de opvoeding, met bijzondere aandacht voor de zwakkeren.” Na haar pensioen zetelde ze nog 15 jaar lang in het schoolbestuur, waar ze voorzitster was.

Ze speelde als pedicure met veel mensen hun voeten! Zuster Hedwig

Daniël Verelst, sinds 2002 directeur van de school, herinnert zich zuster Rumolda nog van de tijd dat hij zelf leerling was. “Zelf kreeg ik geen les van haar. Maar iedereen kende haar als een gedreven en correcte leerkracht. Ze was heel erg praktisch ingesteld en dacht altijd mee over de technische kanten van de zaak. Dat ging van lussen maken aan handdoeken om ze makkelijker op te hangen tot nadenken over de mogelijkheden om klaslokalen op te splitsen.” Velen zijn het erover eens. Het was een punctuele vrouw die steeds haar beste beentje voor zette en die niet hield van half werk.

Later afscheid nemen

Ze woonde een groot deel van haar leven op het schooldomein. “Ze stond altijd paraat voor leveringen, bij onregelmatigheden. We konden steeds met een gerust hart naar huis. De school was bij haar in veilige handen. Sinds ze verhuisde staat een alarmsysteem in voor de bewaking. Het is toch niet hetzelfde”, vertelt Daniël.

“Als de coronacrisis achter de rug is, gaan we bekijken hoe we met de school en parochie afscheid van haar nemen.” Daniël Verelst nam daarvoor al contact op met pastoor Jean-Marie D’hollander.

Pedicure

Ze volgde ooit een cursus tot pedicure en kon daar haar ei in kwijt naast het lesgeven. “Ze heeft inderdaad veel met de mensen hun voeten gespeeld!” zegt Zuster Hedwig lachend.

“Zuster Rumolda maakte zich op vele wijzen dienstbaar, ook in de parochie. Al die activiteit werd echter gedragen door haar gebed en meditatie, waaraan ze veel belang hechtte. Ze wist dat een volgehouden religieus leven niet doenbaar is zonder gebed. Dat heeft ze ons voorgedaan en daar zijn we haar dankbaar voor”, sluit Zuster Hedwig af.