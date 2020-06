Zorgbedrijf Antwerpen neemt noodlijdende OCMW-poetsdienst over: alle 22 werknemers blijven aan boord Robby Dierickx

18 juni 2020

10u05 0 Kapelle-Op-Den-Bos Op 1 september wordt de OCMW-poetsdienst van Kapelle-op-den-Bos overgedragen aan het Zorgbedrijf Antwerpen. Daarmee komt een einde aan de maandenlange zoektocht naar een overnemer. De overname was volgens de gemeente noodzakelijk om een sociaal bloedbad te vermijden. Alle werknemers blijven aan boord.

Eind vorig jaar liet het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos de 22 werknemers van de OCMW-poetsdienst weten dat het de dienst wilde privatiseren. De reden? De zoektocht naar nieuwe medewerkers leverde niets op, waardoor zowel de tewerkstelling van het personeel als de dienstverlening aan de inwoners in gevaar kwam.

Na maanden zoeken werd met het Zorgbedrijf Antwerpen nu een overnemer gevonden. In juli en augustus zal de administratieve overdracht van de personeels- en klantendossiers gebeuren om op 1 september over te gaan tot de definitieve overdracht. “Het was voor ons belangrijk dat het personeel een thuis vindt bij de nieuwe partner, een mensgerichte organisatie die ook gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden heeft, die de kwaliteitsvolle dienstverlening kan blijven garanderen en die een verankering in Kapelle-op-den-Bos heeft”, aldus burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). Alle werknemers kunnen ook aan boord blijven.

Vakantiedagen

Schepen van Financiën Geert Van de Voorde (N-VA) laat weten dat er een stappenplan uitgewerkt wordt om verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden weg te werken. “Zo garanderen wij met een financiële bijdrage vanuit het OCMW bijvoorbeeld dat alle medewerkers al hun vakantiedagen kunnen behouden tot de pensioenleeftijd.”

De zowat 150 gezinnen zullen in de mate van het mogelijke dezelfde poetsmedewerker behouden en worden door het Zorgbedrijf Antwerpen persoonlijk gecontacteerd. “De dienstverlening zal voor de meeste gebruikers goedkoper worden dan vandaag omdat we overschakelen op dienstencheques, die deels recupereerbaar zijn via de belastingen, terwijl er nu met een vast bedrag gewerkt wordt”, zegt Ilse Rymenants (Groen), schepen Sociale Zaken. “Daarnaast voorzien we een steunreglement met sociale tarieven voor klanten die de dienstverlening nodig hebben maar het financieel niet kunnen dragen.”